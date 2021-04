Thierry Courtois: "Le plus beau moment de Thibaut à Chelsea? Pour moi, c'était le premier match"

Thierry Courtois revient sur les années de son fils à Chelsea.

Thibaut Courtois est resté cinq ans à Chelsea, a eu l'occasion d'empocher quelques trophées, dont deux titres de champion d'Angleterre, mais c'est son tout premier match que retient en tout premier lieu le père du gardien belge.

"Ce premier match contre Burnley, c'était pour moi son plus beau moment à Chelsea", explique-t-il à Sporza. Parce que jusqu'au coup d'envoi de la saison, Thibaut Courtois ne savait pas s'il serait titulaire à Chelsea. "Mon épouse et moi étions présents ce jour-là, c'était un soulagement de voir Thibaut débuter la rencontre et il avait en plus gagné, ce qui a rendu ce moment encore plus spécial."