Timothy Castagne et Leicester City se rapprochent de la Ligue des Champions: "Une très bonne opération"

En domptant le Crystal Palace de Christian Benteke, Timothy Castagne, Youri Tielemans et Leicester City ont fait un pas de plus vers une qualification pour la C1.

"C'était un match très important pour nous. Pas facile parce que Crystal Palace a joué un très bon match, mais on a réussi à inverser la tendance et on fait une très bonne opération", se réjouit d'ailleurs Timothy Castagne.

Une soirée parfaite pour le latéral belge qui a, en plus, trouvé le chemin des filets. "Un beau but, en plus du gauche, je ne peux pas me plaindre", sourit-il. Mais c'est surtout un but qui a remis Leicester City dans la rencontre. "Cela nous a relancés et on savait qu'on avait le temps d'en inscrire un second, donc, oui, c'était un but important, mais ce sont surtout les trois points qui comptent", conclut le latéral belge.

Parce que Leicester City a fait une opération en or dans la course à la Ligue des Champions. Bien installés sur le podium, les Foxes ont à nouveau quatre points d'avance sur Chelsea, quatrième et sept sur la cinquième place de West Ham.