Un Chelsea en pleine bourre sur la route du Real Madrid

Huit mois après avoir offert au PSG la première finale de Ligue des Champions de son histoire, Thomas Tuchel peut ramener Chelsea en finale de la C1, neuf ans après son premier sacre.

La mission était pourtant compliquée qui, quelques semaines après avoir été remercié par le PSG, devait remettre un Chelsea boitillant sur la bonne voie. Mais Thomas Tuchel a rapidement trouvé les clés à Londres.

21 matchs pour 2 petites défaites

Quatre mois après son arrivée, le coach allemand a ramené Chelsea dans le top 4 en Premier League, il a guidé les Blues vers la finale de la FA Cup et il a aussi envoyé son équipe dans le dernier carré de la Ligue des Champions.

Mais, et même si Chelsea est devenu presque invincible sous Thomas Tuchel (14 victoires, 5 partages et 2 petites défaites), les Blues aborderont leur demi-finale dans la peau de l'outsider, car le Real Madrid endosse forcément l'étiquette du favori.

En confiance

Mais ça n'empêche le coach des Blues d'envisager cette demi-finale aller avec optimisme et envie. "On vient de gagner un match très important contre West Ham et c'était la meilleure manière de préparer notre demi-finale. On a peut-être un certain manque d'expérience (par rapport au Real), mais on peut le compenser par l'envie et l'enthousiasme", a insisté Thomas Tuchel en conférence de presse.

Après avoir écarté l'Atletico et Porto en C1, après s'être offert Manchester City en FA Cup, après avoir dompté Liverpool et Tottenham en championnat, les Blues et Thomas Tuchel rêvent de s'offrir le scalp du Real Madrid pour offrir à Chelsea la troisième finale de Ligue des Champions de son histoire.