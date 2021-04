Zinédine Zidane toujours aussi admiratif de Karim Benzema : "Le but est incroyable"

L'attaquant français a une fois de plus sorti le Real Madrid d'une situation mal embarquée face à Chelsea (1-1) ce mardi lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Karim Benzema (33 ans, 9 matchs et 6 buts en C1 cette saison) a une fois de plus marqué un somptueux but et sauvé les siens. De quoi lui valoir à nouveau les éloges de son entraîneur Zinédine Zidane, toujours aussi admiratif.

"C’est vrai que le but est incroyable. En plus, on l’a préparé, donc c’était bien de marquer comme ça sur coup de pied arrêté. Il ne fait même pas un contrôle de la poitrine, parce qu’il enchaîne de la tête et du pied. En général, quand on fait un contrôle de la tête, le ballon a tendance à partir. Mais avec lui, non. Le ballon reste sur lui. Après, il fait une volée incroyable", a confié le technicien français au micro de RMC Sport. "On sait que Karim est sur un nuage en ce moment. Il nous fait du bien. Il ne me surprend pas, mais à chaque fois il fait mieux. On est content de l’avoir avec nous."