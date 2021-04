🎥 Kevin De Bruyne buteur, puis bon prince: "Il m'a demandé s'il pouvait y aller"

Après avoir égalisé pour CIty au PSG, KDB a laissé à Riyad Mahrez le soin d'offrir la victoire aux Sky Blues.

Auteur du but égalisateur et élu homme du match, Kevin De Bruyne a aussi eu le nez fin en laissant Riyad Mahrez botté le coup-franc qui a permis à Manchester City de passer devant. "Riyad m'a demandé s'il pouvait tirer et je lui ai répondu: 'Si tu as confiance en toi, vas-y'. J'ai une totale confiance en mes équipiers et, en plus il a marqué, donc qui serais-je pour dire quoi que ce soit", sourit le Diable Rouge.