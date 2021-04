Les Belges de Leicester City tenus en échec par un Southampton rapidement réduit à 10

Leicester City a perdu des points sur la pelouse de Southampton, pourtant réduit à 10 dès la 10e minute de jeu.

La lutte pour le podium en Premier League sera serrée jusqu'au bout et Leicester City a perdu des points importants dans cette optique ce vendredi : les Foxes de Youri Tielemans et Timothy Castagne, titulaires, se sont retrouvés en supériorité numérique dès la 10e minute et l'expulsion de Vestergaard, mais ne sont pas parvenus à trouver la faille. Pire : c'est même un penalty de Ward-Prowse qui donnait l'avantage aux Saints, qui se trouvent quant à eux à distance confortable de la zone de relégation.

Jonny Evans finira par égaliser à la 68e, et Leicester City poussera jusqu'à la toute fin de la rencontre, Jamie Vardy s'offrant de nombreuses occasions mais butant sur Alex McCarthy, qui permet à Southampton de frustrer son adversaire du soir.