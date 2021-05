Le RFC Seraing arrache le partage contre Waasland-Beveren et entretient le suspense

Le RCF Seraing et Waasland-Beveren se joueront le dernier ticket en D1A la saison prochaine à la faveur d'une double confrontation, le fameux barrage aller-retour.

Ce samedi soir, le RFC Seraing accueillait Waasland-Beveren au Pairay pour une joute ô combien cruciale pour les deux clubs. Outre Vukotic suspendu côté waeslandien, les deux équipes alignaient leur onze type.

Nicky Hayen avait prévenu que son équipe devait tenir son rang face à une équipe d'un échelon inférieur. Les visiteurs ne laisseront pas Seraing poser son jeu et presseront directement d'entrée de jeu. Ils pensaient même avoir fait le plus dur en ouvrant le score rapidement mais le but de Frey sera annulé pour cause de hors-jeu (3e). Seraing obtiendra par la suite une grosse occasion avec un centre sur mesure de Bernier à destination de Mikautadze, mais le meilleur buteur de D1B manquera sa reprise devant Jackers (16e).

© photonews

Dix minutes plus tard, Bernier effectuera une percée et parviendra à rejoindre les seize derniers mètres mais croquera un peu sa frappe qui passera à côté du poteau gauche adverse (26e). L'ailier sérésien poussera ensuite Jackers à la parade (33e). Waasland répliquera juste avant la pause avec un tir de Schryvers mais cela passera à côté (43e). Ce sera 0-0 à la pause.

© photonews

En début de seconde période, Jallow décochera une frappe puissante du gauche mais cela passera juste à côté du but de Jackers (52e). Ce dernier repoussera une frappe puissante de Mikautadze peu après l'heure de jeu (65e). Alors que Waasland-Beveren était peu dangereux, Faye leur offrira un penalty après une stupide faute de main dans la surface... Frey ne se fera pas prier pour transformer le coup de pied de réparation (70e), 0-1.

Seraing réagira quelques minutes plus tard via une infiltration de Mikautadze. L'international géorgien remisera sur Jallow mais l'ailier gambien loupera sa déviation (73e). Faye aura l'occasion de se racheter sur corner mais son tir arrivera dans les gants de dernier rempart waeslandien (76e). Remonté contre l'arbitrage, Emilio Ferrera verra jaune en fin de rencontre. Les Métallos pousseront afin de revenir au score et cela portera ses fruits puisque les locaux obtiendront un penalty en fin de rencontre après une faute de Faucher sur Lahssaini dans la surface. Mikautadze égalisera (90e), 1-1. Le score ne bougera plus.

© photonews

Il était important de ne pas encaisser côté sérésien lors de ce match aller mais l'erreur grossière de Wagane Faye a permis à Waasland-Beveren d'ouvrir la marque sur penalty. Alors que Seraing était sur le point de s'incliner, les Métallos arracheront le partage en toute fin de rencontre via un penalty transformé par Mikautadze. Les Métallos entretiennent le suspense et devront aller marquer au Freethiel s'ils veulent retrouver la D1A.