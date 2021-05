Georges Mikautadze : "La pression est sur les épaules de Waasland-Beveren"

Ce samedi soir au Pairay, Seraing et Waasland-Beveren ne sont pas parvenus à se départager (1-1) lors du match aller des barrages. Tout se décidera le 8 mai au Freethiel.

Seraing a évité le pire en arrachant le partage en toute fin de rencontre face à Waasland-Beveren. Les visiteurs avaient ouvert le score sur penalty via Frey après une faute de main grossière de Faye, le seul tir cadré waeslandien de la rencontre. Mais les Métallos auront tout donné jusqu'au bout et égaliseront sur un penalty de Mikautadze. "Ce but est mérité au vu de la rencontre. C'est mieux de terminer sur un score de 1-1 que 0-1", a confié le meilleur buteur de D1B."

"Tout reste possible pour le match retour"

Un goût de trop peu côté sérésien au vu des maigres opportunités waeslandiennes. "C'est le haut niveau aussi, ils ont obtenu un penalty via une faute de main et ont marqué leur seul but. Tout reste possible pour le match retour. Nous irons au Freethiel pour marquer et gagner. Aller là-bas en mode guerrier. Le match le plus important de la saison, pour nous, les supporters et la ville de Seraing", a déclaré l'international géorgien.

"La pression est sur les épaules de Waasland"

Nordin Jackers a tenté de déstabiliser le meilleur artificier sérésien sur le penalty en fin de rencontre. "Il m'a demandé où j'allais tirer, je n'ai pas répondu et je suis resté concentré. Puis, j'ai mis la balle au fond", a ajouté l'attaquant formé à Lyon avant d'évoquer le match retour. "Nous ne sommes pas stressés, la pression est sur les épaules de Waasland. Il faudra aller marquer au moins un but là-bas puis nous verrons ce qu'il se passera", a conclu Georges Mikautadze.