Ligue 1 : Nantes et deux anciens Buffalos écrasent Brest, Foket et De Smet tenus en échec

Auteur de l'ouverture du score contre Brest, l'ancien joueur de La Gantoise, Moses Simon, a participé à la large victoire du FC Nantes cet après-midi.

La zone rouge se réveille. Cet après-midi, Nantes, Nîmes et Lorient l'ont emporté dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. En difficulé au classement, les trois formations ont pris des points précieux dans la lutte pour le maintien. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Brest - Nantes : Simon et Coulibaly roulent sur les Bretons

En difficulté ces dernières semaines, Nantes a nettement relevé la tête cet après-midi contre le Stade Brestois. Les Canaris ont réalisé un festival offensif en Bretagne. Deux anciens Buffalos ont trouvé la faille, à savoir Moses Simon et Kalifa Coulibaly, tout comme Ludovic Blas et Imrân Louza. Romain Faivre a sauvé l'honneur en fin de match pour Brest. Score final : 0-4 pour Nantes. Malgré sa victoire, la Maison jaune reste 18ème, derrière Lorient et devant Nîmes.

Nîmes - Reims : Foket et De Smet tenus en échec par les Crocos

Les deux équipes se sont livrées un bras de fer. Alors que Nathanaël Mbuku a ouvert le score pour les visiteurs, Renaud Ripart lui a répondu. Puis, Alexis Flips a égalisé après que Moussa Koné a donné l'avantage aux locaux. Sur la pelouse, deux anciens de Pro League étaient titulaire avec le club reimois : Thomas Foket (à droite) et Thibault De Smet (à gauche). Les deux joueurs sont d'ailleurs passés par La Gantoise. Score final : 2-2. L'écart s'est accru pour Nîmes, qui accusent deux longueurs de retard sur le barragiste et six sur le premier non-relégable.

Lorient - Angers : les Merlus vont de l'avant

Lorient se donne de l'air. À domicile, les Merlus se sont imposés sur la plus petite des marges contre le SCO. Yoane Wissa et Fabien Lemoine ont inscrit leur nom au tableau d'affichage. De son côté, l'ancien joueur de Courtai, Terem Moffi, est resté muet. À noter que les deux équipes ont fini la rencontre à dix. Score final : 2-0 pour Lorient. Au classement, la formation à la tunique orange compte quatre points d'avance sur la zone rouge, mais n'a pas encore assuré son maintien.

Dijon - Metz : les Grenats s'offrent un festival en Bourgogne

Alors que Dijon est déjà mathématiquement relégué en Ligue 2, Metz ne leur a pas fait de cadeaux ce dimanche. Les Grenats, qui ont joué la deuxième période en supériorité numérique, ont frappé cinq fois grâce à Lamine Gueye, Pape Sarr, Vagner Dias Gonçalves et un but contre son camp de Fouad Chalik. L'ancien Buffalo Dylan Bronn a également marqué pour son équipe. En face, seul Mama Baldé a trouvé le chemin des filets pour Dijon. Score final : 1-4 pour Metz.