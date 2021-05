Mario Balotelli est de retour : doublé et bagarre générale pour l'enfant terrible du football italien

Oui, Mario Balotelli est toujours joueur de football : l'ancien attaquant de l'Inter Milan, Manchester City, Liverpool ou encore l'OM évolue désormais à Monza, en Serie B.

Mario Balotelli (30 ans) connaît une saison compliquée en D2 italienne, entre manque de rythme et blessures régulières ; au moment d'entrer au jeu hier sur la pelouse de Salernitana, il comptait 8 rencontres et 2 buts en Serie B avec Monza. Mais l'ancien international a changé le cours du match : rentré à la 80e, il s'offrira un doublé ... et provoquera une bagarre générale dans la foulée.

Une victoire capitale dans la course à la promotion en Serie A, Salernitana étant 3e, deux points devant l'AC Monza.