Superbe nouvelle pour Axel Witsel, toujours en revalidation de sa rupture du tendon d'Achille : le Diable Rouge et sa femme Rafaelle Szabo sont parents pour la troisième fois, d'un petit garçon nommé Aydji. Elle rejoint donc la famille Witsel, que composaient déjà les petites Maï-Li et Evy (3 et 5 ans) !