🎥 Une bagarre a éclaté sur la pelouse après la victoire de Lyon à Monaco

Suite à la victoire de l'Olympique Lyonnais à Monaco (2-3) ce dimanche en clôture de la 35e journée de Ligue 1, une sorte de "bagarre générale" a éclaté sur la pelouse après le coup de sifflet final.

Le match, malgré une tension palpable, s'est déroulé sans incident notable. Mais les nerfs ont lâché après la fin de la rencontre et une bagarre a éclaté sur la pelouse. Difficile de voir d'où partent les échauffourées, mais la joie des joueurs de l'Olympique Lyonnais et la frustration des Monégasques n'ont visiblement pas fait bon mélange.

Pour rappel, l'arbitre Clément Turpin a expulsé plusieurs joueurs impliqués dans cet accrochage après le coup de sifflet final, dont Mattia De Sciglio et Marcelo du côté des Gones et Pietro Pellegri et Willem Geubbels côté asémiste.