Ligue des champions : Manchester City et De Bruyne se hissent en finale, le PSG passe à la trappe

Après sa victoire au match aller au Paris Saint-Germain (1-2), Manchester City s'est imposé à domicile lors la manche retour de la demi-finale de la Ligue des champions.

Après la demi-finale aller de Ligue des Champions remportée par Manchester City face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes (1-2), les deux formations se retrouvaient à l'Etihad Stadium pour la seconde manche. Le PSG a bien débuté la partie, mais Neymar (5e) puis Di Maria (6e) voyaient leur frappe dans la surface contrée par un pied adverse, avant qu'un penalty dans un premier temps sifflé pour une main de Zinchenko ne soit finalement annulé après intervention du VAR, le ballon ayant touché le dessus de l'épaule de l'Ukrainien (8e).

Mais les Skyblues ouvriront le score via Mahrez qui trompera Navas de près malgré le retour de Kimpembe (11e), 1-0. Paris réagira quelques minutes plus tard mais la tête de Marquinhos heurtera sur le dessus de la barre transversale d'Ederson (17e). Au retour des vestiaires, les deux équipes se rendaient coup pour coup dans un rythme progressant au fil des minutes, à l'image de Foden mis en échec par Navas (54e) et de Neymar se heurtant à Zinchenko dans la foulée (55e). Finalement, Mahrez verra double en concluant à bout portant un joli mouvement collectif initié par De Bruyne et Foden (63e), 2-0.

Frustré par le score, Di Maria verra rouge après une faute sur Fernandinho (69e). Navas sera ensuite sauvé par son poteau gauche sur une frappe de Foden (78e) avant de sauver les meubles, toujours face à l'Anglais (80e), dans les derniers instants de la rencontre. Le score ne bougera plus. Manchester City élimine le PSG et disputera la première finale de Ligue des champions de son histoire le 29 mai prochain à l'Atatürk Olimpiyat Stadı d'Istanbul, face à Chelsea ou au Real Madrid.