Un ticket pour deux rêves : Manchester City - PSG, duel d'équipes qui doivent gagner la C1

Le PSG peut-il renverser une situation fort compromise sur la pelouse de Manchester City ? Les deux équipes rêvent en tout cas de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles, et ne sont qu'à deux matchs d'y parvenir ...

Existe-t-il une équipe en Europe ressentant plus la nécessité de remporter la Ligue des Champions que les deux s'affrontant ce soir en demi-finale retour ? Certains répondront que le Real Madrid, sur papier, devrait idéalement entamer chaque édition de la C1 avec pour objectif la victoire finale - mais les Merengue comptent déjà treize (!) Coupes aux Grandes Oreilles, et n'ont pour ainsi dire plus rien à prouver à l'échelle européenne, même si tout autre résultat qu'une victoire y est une petite ou une grosse déception, selon les saisons.

Mais c'est à bien plus qu'un trophée qu'aspirent Manchester City et le Paris Saint-Germain : c'est à une forme de crédibilité, de légitimité. Quelles que soient les succès nationaux des deux clubs, ils seront toujours renvoyés à ce simple fait - leur vitrine européenne est vierge de tout succès. Au vu des milliards investis des deux côtés, c'est un échec persistant, même s'il se fait probablement plus cuisant du côté de Paris que de Manchester, où les Premier League remportées gardent le même prestige d'année en année.

Duel de pétrodollars

On l'a souligné au second degré dès le tirage : ce duel, c'est également celui de deux superpuissances financières, celles de l'émirat d'Abu Dhabi et du Qatar. Deux pays utilisant le football à fins de soft power, à grands coups de sponsoring et d'organisation d'événements sportifs de haut niveau. Le Qatar a la Coupe du Monde - coup marketing fumant réalisé en partie grâce à l'achat du PSG - mais les Émirats ne sont pas en reste, accueillant chaque année diverses compétitions et faisant office de spot n°1 de vacances pour de nombreux footballeurs.

© photonews

Une victoire en Ligue des Champions serait donc une énorme réussite diplomatique et de standing, en plus d'être une preuve que le projet sportif de ces deux nations est viable - ce qui ne fait plus vraiment de doute, il est vrai, mais nécessite encore ce "dernier" cachet pour remplir le cahier des charges.

Paris semble partir pour l'Etihad avec un solide désavantage - statistiquement, 7% des équipes ayant perdu 1-2 à l'aller se qualifient pour le tour suivant, comme révélé dans l'émission Téléfoot de dimanche dernier. Mais si le PSG s'est déjà troué en étant en plus confortable position, il peut cette fois aller à Manchester avec moins de pression : une qualification serait déjà un petit exploit, et prouverait que le club de la capitale est entré dans une autre dimension avec deux finales consécutives. Les Citizens, de leur côté, cherchent la première de l'histoire et n'ont jamais semblé si proches d'y parvenir.

