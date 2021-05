Jens Lehmann prend la porte au Hertha Berlin après un message raciste

L'image de l'ancien portier allemand vient d'en prendre un coup...

Jens Lehmann a été licencié ce mercredi de son poste de membre du conseil de surveillance du Hertha Berlin et de son rôle de conseiller de l'actionnaire du club, Lars Windhorst. L'ancien gardien de but de la Mannschaft, d’Arsenal, de Schalke 04 ou encore du Borussia Dortmund a pris la porte suite à un message raciste envoyé mardi soir sur WhatsApp en marge de la demi-finale retour de la Ligue des Champions opposant Manchester City au Paris Saint-Germain (2-0). "Est-ce que Dennis est là pour remplir votre quota de noirs ?", a ainsi demandé l’ex-portier à un responsable de la chaîne SkySportDeutschland en faisant référence à son ex-coéquipier, Dennis Aogo, devenu consultant.

Dans la foulée, l’ex-gardien a envoyé un message du même genre à Aogo lui-même. "Si tu estimes que mes propos ont été irrespectueux, je te demande de me pardonner, s’est ensuite excusé l’Allemand auprès de son ex-partenaire. Ce n'est absolument pas ce que je voulais écrire. Tu es excellent dans ton rôle de consultant et c'est ce que j'ai voulu transmettre comme message et qu'ainsi, tu permettais aux audiences d'augmenter. C'est tout ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé et je le regrette", a écrit l'Allemand.