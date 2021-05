Quand José Mourinho se fait chambrer par Ryanair !

La compagnie aérienne Ryanair a chambré José Mourinho sur Twitter. "José sera heureux d'apprendre que nous proposons actuellement des vols Londres-Rome à partir de seulement 14,99£. En raison de son manque de trophées chez les Spurs, nous pensons qu'un bagage à main suffira pour ce voyage", peut-on lire.

Le technicien lusitanien, qui n'a pas connu une grande réussite sur le banc des Spurs, ne devrait pas apprécier...

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.



Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6