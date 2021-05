Romelu Lukaku: "Je pense qu'Anderlecht sera prêt à se battre pour le championnat la saison prochaine"

Depuis la Lombardie où il coule des joueurs heureux, Romelu Lukaku continue de suivre avec attention les prestations du Sporting d'Anderlecht et il est optimiste pour l'avenir de son club de coeur.

Tout juste sacré champion d'Italie, Romelu Lukaku n'a pourtant pas oublié de jeter un œil au choc entre le Club de Bruges et Anderlecht, dimanche soir. Et il a été séduit par ce que les Mauves ont montré sur la pelouse du leader. "C'est dommage qu'ils n'aient pas pris les trois points, mais je pense qu'ils ont fait un bon match", estime Big Rom' au micro de la RTBF.

Ce qu'il manque encore, c'est l'efficacité.

Il voit d'ailleurs les Bruxellois prendre du coffre au fil des matchs. "Ces trois dernières semaines, ils ont fait pas mal de progrès et ils ont fait des bons résultats dans des matchs décisifs. Je pense qu'ils vont faire de bons playoffs, pour bien finir la saison et que l'année prochaine on verra une équipe qui sera prête à se battre pour le championnat."

"Je vois que les joueurs commencent à comprendre les consignes tactiques de Vincent Kompany", ajoute-t-il. "Ils comprennent ce qu'il demande en possession et en perte de balle. Ce qu'il manque encore, c'est l'efficacité. (...) Mais ce sont des jeunes joueurs. Avec l'expérience et les consignes de Vincent, ça va aller de mieux en mieux."