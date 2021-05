Les quatre équipes actives en demi-finale placent des pions dans l'équipe de la semaine.

Arsenal, la Roma, Manchester United et Villarreal: il y a de la place pour tout le monde dans l'équipe de la semaine en Europa League. Sans surprise, les buteurs de cette équipe se nomment Edinson Cavani et Edin Dzeko, tous les deux buteurs lors du duel entre les Red Devils et les Romains.

Ils sont accompagnés par quatre autres Romains (Pedro Rodriguez, Pellegrini, Cristante et Krasdorp) un autre Red Devil: David De Gea. Arsenal place Tierney, Pablo Mari et Saka, Raul Albiol est le seul joueur de Villarreal.