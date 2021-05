Paul Onuachu: cinq matchs pour asseoir sa place dans l'histoire de Genk

Entré dans l'histoire du KRC Genk vendredi dernier, Paul Onuachu n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il lui reste cinq matchs pour dépasser la marque de Wesley Sonck et la faire grimper le plus haut possible.

34 matchs joués en championnat, 30 buts inscrits: ce sont les statistiques démentielles affichées par Paul Onuachu avant d'aborder la réception du Club de Bruges, deuxième match des Champions Playoffs du Racing Genk, ce vendredi.

30 buts, comme Wesley Sonck

En trouvant l'ouverture vendredi dernier, le buteur nigérian a non seulement aidé son club à conquérir une précieuse victoire au Bosuil, mais il a aussi fait un pas dans l'histoire de son club, en égalant le record établi par Wesley Sonck lors de la saison du deuxième titre de Genk (2001-2002): 30 buts en D1, c'est le maximum jamais atteint par un buteur du club limbourgeois. L'ancien Limbourgeois était d'ailleurs le dernier joueur à avoir atteint la barre des 30 buts en championnat de Belgique.

Et Paul Onuachu était, forcément, ravi à l'issue de la rencontre. Même si son but n'a jamais été d'égaler ce record. "Ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé, j'étais concentré sur mon job pour l'équipe, mais c'est quelque chose dont je peux être fier et je remercie mes équipiers qui m'ont aidé à en arriver là", confiait-il vendredi dernier.

Et combien encore?

Le Nigérian profite, certes, du nombre de matchs plus important avec l'introduction des playoffs (Sonck en avait joué 32 sur 34 possibles, Onuachu en aura disputé 39 s'il participe aux cinq derniers matchs de la saison), mais il n'est plus qu'à une marche de s'isoler en tête de ce classement historique.

Et s'il en a l'occasion, il ne se privera pas d'améliorer ce record et de le faire grimper. Même si, il insiste, son unique objectif est d'amener Genk le plus haut possible en fin de saison. Vainqueurs de la Coupe de Belgique, les Limbourgeois visent au minimum la deuxième place et les barrages de la Ligue des Champions.

En disposant d'Anvers, Paul Onuachu et ses partenaires ont fait un pas dans ce sens, mais c'est un défi sans doute plus corsé qui les attend, ce vendredi, contre des Brugeois qui, après le partage concédé contre Anderlecht la semaine dernière, auront sans doute à cœur d'asseoir leur domination en tête des Champions Playoffs.