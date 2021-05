"Je ne comprends pas pourquoi ils ont vendu Romelu"

Romelu Lukaku a bénéficié d'un rare moment de repos, en restant sur le banc durant toute la rencontre face à la Sampdoria.

L'Inter était déjà sacré champion avant d'affronter la Sampdoria. Cette saison, Big Rom a grandement contribué au titre avec ses 21 buts et 9 passes décisives en Serie A.

Ces deux dernières saisons, il s'est hissé en pièce maîtresse de l'échiquier d'Antonio Conte, et ce, après son départ de Manchester United, où il n'était plus vraiment désiré.

Pour un de ses coéquipiers à Manchester et à Milan, United a fait une énorme erreur en vendant le Diable Rouge si rapidement : "Je l'avais déjà dit à l'époque que je ne comprenais pas pourquoi ils avaient vendu Romelu", a confié Ashley Young au micro de Sky Sports.

"Que cette décision ait été prise rapidement ou non, Romelu a prouvé depuis qu'ils ont eu tort. Il a travaillé incroyablement dur. On disait qu'il était en surpoids et ne pouvait pas faire ceci ou cela. Il a battu record sur record et est entré dans l'histoire en Italie. En Premier League, je le trouvais déjà fantastique et c'était le bon choix pour lui. Il mérite tous les éloges qu'il reçoit", poursuit son ancien équipier à Old Trafford, qui avait également posé ses valises à Milan.