Quand Gerard Piqué tente de mettre la pression sur le Real Madrid : "Sont-ils déjà parvenus à gagner quatre matchs d'affilée ?"

Le défenseur du FC Barcelone titille gentiment mais sûrement le Real Madrid, en déclarant que le club de la capitale ne remportera pas ses quatre derniers matchs en Liga.

Suite au nul du Barça et de l'Atletico, la voie vers le titre est dégagée pour le Real Madrid. En effet, avec encore quatre rencontres à jouer, si le Real venait à tout gagner il serait sacré champion d'Espagne.

Le Barça a manqué le coche face à l'Atlético Madrid, et les cartes sont désormais entre les mains de Thibaut courtois, Eden Hazard et les autres Merengue.

Pourtant, Gerard Piqué est encore loin d'abdiquer et a tenu à mettre la pression sur l'éternel rival : "Sont-ils déjà parvenus à gagner quatre matchs d'affilée ? Je ne le pense pas, mais je sais que nous avons réussi à le faire. Si nous gagnons les trois dernières rencontres tout sera encore possible pour nous", a déclaré le défenseur à Cadena SER après le match.

Le défenseur catalan ne veut pas entendre parler d'abandon : "Nous sommes toujours bien vivants. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais je sais que tout est encore possible et que le championnat n'est pas encore décidé au vu des résultats de cette saison."