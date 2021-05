🎥 Les lucarnes du Milan AC contre la Juve

Les Rossoneri ont donné une leçon aux Bianconeri, dimanche soir.

L'AC Milan a infligé une claque à la Juventus et s'est replacé en ordre utile dans la course à la Ligue des Champions. Et c'est grâce à ses artilleurs. Brahim Diaz avait lancé la démonstration en trouvant la lucarne du but turinois, Ante Rebic a doublé la mise, à un quart d'heure du terme d'une superbe frappe à distance.