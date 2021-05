🎥 Zinedine Zidane sceptique sur le penalty accordé à Séville

Le coach du Real ne comprend pas la décision de l'arbitre.

Alors que l'arbitre s'apprêtait à accorder un penalty au Real pour une faute sur Karim Benzema, le VAR est intervenu, l'arbitre est allé voir les images et c'est finalement Séville qui a obtenu un penalty, pour une faute de main d'Eder Militao.

Une décision que ne comprend pas Zinedine Zidane. "Si on siffle une main, il faut revoir toute l'action", estime-t-il. "Militao touche bien la balle de la main, mais juste avant, c'est un joueur de Séville qui touche la main. (...) En général, je ne parle pas d'arbitrage, mais là je suis quand même fâché. Il y a deux mains et on siffle en notre défaveur."

Une phase qui a peut-être fait basculer la course au titre en Espagne, car si le Real est revenu au score, les Merengue n'ont pris qu'un point et ont loupé l'occasion de prendre la tête du championnat.