Ostende prend plus de buts que d'habitude : "Je ne me soucie pas des chiffres"

On s'amuse en regardant les matchs d'Ostende depuis le début des playoffs, c'est un fait. Les Côtiers ont perdu 5-3 à Malines, après avoir écrasé le Standard 6-2 lors du premier match.

Alexander Blessin était beau joueur après le match : "C'est une victoire totalement méritée pour Malines. Pour le spectateur neutre, c'est toujours agréable quand il y a 8 buts. C'était le cas la semaine passée aussi et nous étions du bon côté, pas cette fois", regrette-t-il en conférence de presse. "Je suis surtout frustré de la façon dont certains buts ont été encaissés".

Le KVO a, d'après son coach, laissé bien trop d'espaces au KV Malines et a surtout failli sur le plan mental. "Il faut aller chercher ce petit quelque chose en plus, se battre pour aller plus loin et c'est ce que Malines a fait. À 3-3, on avait le sentiment que chaque tir pouvait rentrer, mais il faut cadrer pour ça ... La bonne chose, c'est que le prochain match arrive très vite".

© photonews

Reste que cet Ostende semble prendre des buts bien plus facilement qu'en phase classique. "Ce n'est qu'une statistique et les statistiques ne m'intéressent pas. Je préfère encaisser moins, bien sûr, et en phase classique, nous étions la troisième ou quatrième meilleure défense", concède Blessin.