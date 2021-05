La Juventus a pris sa décision concernant Andrea Pirlo

La Juventus a été écrasée par l'AC Milan ce week-end et une réunion de crise avec Andrea Pirlo était prévue ce lundi.

Alors que la Juventus est désormais 5e de Serie A, les dirigeants de la Juventus se seraient réunis ce lundi avec Andrea Pirlo et auraient, d'après Sky Sports, convenu de conserver leur confiance en leur entraîneur jusqu'au terme de la saison. Il reste trois matchs de Serie A au programme, face à Sassuolo, l'Inter Milan et Bologne, et la situation de Pirlo devrait donc être réévaluée d'ici à la fin du mois de mai ... sauf en cas de contre-performances inacceptables d'ici là.