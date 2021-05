Laurent Blanc bientôt à la tête du LOSC ?

Tout proche de décrocher le titre de champion de France avec Lille qui compte trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain à deux journées de la fin, Christophe Galtier vit peut-être ses dernières semaines au sein du club nordiste.

Christophe Galtier pourrait quitter le LOSC à l'issue de la saison. En effet, le technicien français, annoncé proche du départ, semblerait chercher un nouveau challenge.

Le président de Lille, Olivier Létang anticipe et commence donc à chercher son potentiel successeur. Des échanges informels ont eu lieu entre le patron des Dogues et l'entourage de Laurent Blanc, comme le souligne L'Equipe. Les deux hommes ont collaboré ensemble au PSG et s'apprécient toujours.

Sous contrat jusqu'en fin de saison à Al Rayyan (Qatar), avec une option jusqu'en juin 2022, le Cévenol ne s'interdit pas un retour en Europe cet été.