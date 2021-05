Officiel : Moussa Marega quitte le FC Porto

Arrivé en janvier 2016, le buteur âgé de 30 ans en fin de contrat en juin prochain, a décidé de quitter le FC Porto au terme de la saison.

Moussa Marega (30 ans, 45 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) va rejoindre l'Arabie saoudite et le club d'Al-Hilal. Libre, l'international malien a officiellement signé un contrat de trois ans avec sa nouvelle équipe, dans laquelle il retrouvera un certain Bafétimbi Gomis.

Marega devrait laisser de bons souvenirs aux fans du FC Porto. Car, en plus de ses 73 buts et 33 passes décisives en 190 matchs, l'attaquant a remporté avec les Dragons deux titres de champion en Liga NOS, une Coupe du Portugal et une Supercoupe nationale.