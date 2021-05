Christian Benteke en pleine bourre: "Finir la saison en force"

Christian Benteke termine fort la saison avec Crystal Palace.

S'il a inscrit le huitième but de sa saison en championnat, Christian Benteke n'était pourtant pas tout à fait satisfait, mardi soir, après le déplacement des Eagles à Southampton. "C'est évidemment important de marquer pour un attaquant, mais à la fin, on ne gagne pas. C'est un sentiment ambivalent, parce qu'il y a ce but, mais à la fin, on veut surtout gagner, parce que c'est ça qui compte", note-t-il sur le site web de son club.

"Je me sens bien!"

Mais le buteur belge retrouve la confiance après plusieurs saisons difficiles. Et il en est ravi. "Je veux continuer comme ça, continuer à me donner le plus possible. Mentalement et physiquement, je me sens très bien. C'est le résultat de mon travail", insiste-t-il.

Et Christian Benteke peut même espérer finir la saison avec au moins dix buts, un bonheur qu'il n'a plus connu depuis quatre ans en Premier League. "Ce serait le résultat d'une belle saison. Il reste trois matchs et j'espère finir la saison en force", conclut-il.