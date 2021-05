Cristiano Ronaldo entre dans l'histoire de la Juventus

Cristiano Ronaldo continue de battre des records. Hier, ce dernier a encore trouvé la faille face à Sassuolo, dans le cadre de la 36ème journée de Serie A. À cette occasion, l'international portugais a marqué son 100ème but avec la Juventus, en seulement trois saisons passées à Turin. Un record selon Opta.

D'après le site spécialisé en statistiques, il est devenu "le premier joueur de l'histoire de la Juventus à avoir marqué 100 buts toutes compétitions confondues lors de ses trois premières saisons avec les Bianconeri." Le capitaine de la Seleção fait mieux que d'autres légendes du club, telles que Roberto Baggio ou Michel Platini.

100 - Cristiano #Ronaldo has just become the first player in the history of Juventus to have scored 100+ goals in all competitions in his first three campaigns for the Bianconeri. Legend.#SassuoloJuve #SerieA pic.twitter.com/1U2QK0YJO8