Zinho Vanheusden effectue son retour après six mois d'absence : "Je suis très heureux d'enfin pouvoir rejouer au football"

Ce jeudi, le Standard de Liège s'est incliné contre le KV Malines à Sclessin (1-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2. Les Rouches avaient pourtant l'occasion de prendre la tête des PO2 en cas de victoire.

La bonne nouvelle ce jeudi, c'était la montée au jeu de Zinho Vanheusden en fin de rencontre. Après plus de six mois (193 jours) sur la touche à la suite d'une grave blessure au genou, le défenseur central a effectué son retour sur les pelouses.

"J’étais content et j’attendais le moment où j’allais pouvoir revenir après plus de six mois sans rien pouvoir faire. Je suis évidemment déçu du résultat mais je suis très heureux d’enfin pouvoir rejouer au football", a confié Zinho Vanheusden au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre.

Les Rouches pouvaient prendre la tête des Playoffs 2 en cas de victoire contre Malines, mais ils sont rentrés trop tard dans leur match face à des Malinois bien déterminés à gagner. "Nous avons mal débuté. En seconde période, nous avons essayé de mettre la pression. Quand Malines s'est retrouvé réduit à dix, nous pouvions faire quelque chose mais nous avons eu trop peu d'occasions pour arracher le partage. Nous les affrontons de nouveau mais dimanche, ce sera un tout autre match. Il reste trois rencontres à disputer et tout peut encore arriver. Nous ferons le maximum pour terminer à la première place des PO2", a conclu le défenseur central.