Bundesliga : avec Thomas Meunier, Dortmund retrouve le podium

Victorieux sur la pelouse de Mayence ce dimanche, le Borussia Dortmund a assuré sa place qualificative pour la Ligue des Champions.

Le Borussia Dortmund continue son ascension. Ce dimanche après-midi, les Schwarz-Gelben se sont imposés sur la pelouse de Mayence, dans le cadre de la 33ème journée de Bundesliga. Le BVB a donc enchaîné une sixième victoire consécutive en championnat et verra la Ligue des Champions la saison prochaine.

Raphaël Guerreiro et Marco Reus, tous deux servis par Jadon Sancho, ont fait parlé la poudre en première période. Lors du second acte, Julian Brandt, trouvé par Erling Haaland, a ajouté son nom au tableau d'affichage. Finalement, Robin Quaison a réduit l'écart pour Mayence en toute fin de match. Score final : 1-3 pour Dortmund.

Cette rencontre était également l'occasion de revoir Thomas Meunier dans le onze de base des jaunes et noirs. Le Belge n'avait plus été titulaire depuis le 20 mars face à Cologne. De son côté, Thorgan Hazard est monté au jeu à six minutes de la fin du temps réglementaire, à la place du capitaine, Marco Reus.

Avec ce nouveau succès, le Borussia Dortmund s'empare de la troisième place, en attendant le résultat du choc entre Leipzig et Wolfsburg (coup d'envoi à 20h30 ce soir). Quoi qu'il en soit, à une journée de la fin, les coéquipiers d'Erling Haaland sont déjà assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.