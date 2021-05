Bruges champion à Anderlecht? "Là ou ailleurs... un titre est un titre"

Philippe Clement le dit depuis plusieurs semaines: il veut rester focus sur son équipe.

Le week-end aura été stressant pour le Club de Bruges. Entre le résultat de Genk ce samedi et le match contre l'Antwerp de dimanche, tout aurait pu basculer.

Tout d'abord, il y a eu ce but de Dessers en fin de match au Lotto Park. "Je ne peux pas dire que ce but m'ait fait plaisir", déclare Philippe Clement ce dimanche. "Au départ, je ne voulais pas regarder le match... et puis je me suis dit que cela faisait tout de même partie de mon job car on doit encore jouer contre Anderlecht."

La question est évidemment de savoir si ses joueurs ont regardé Anderlecht - Genk: "Je leur ai demandé de ne pas regarder, car il faut garder l'influx nerveux pour nos rencontres. Je sais que certains ont regardé, je peux les comprendre."

Maintenant, la rencontre à Anderlecht arrive et un point est suffisant pour remporter le titre. Mais est-ce que remporter le titre sur le terrain d'un rival aurait une saveure particulière? "Franchement, être champion à Anderlecht, à l'Antwerp ou dans un autre stade...cela ne change rien pour nous. Remporter un titre c'est remporter un titre".

Au niveau du stress, il est cependant clair que plus vite ce sera dans la poche, mieux ce sera pour les Brugeois.