La RAAL révèle les plans pour son nouveau stade

Le club de La Louvière a proposé son projet de stade avec pour horizon le mois de juillet 2023 et le football professionnel.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la RAAL a révélé ses plans ambitieux sur le site du Tivoli, le stade légendaire des Loups : un nouveau stade doit y être construit dans les années à venir, et le club de la Louvière attendra désormais avec impatience le verdict de la ville, à laquelle il a présenté son projet. "Nous avons besoin d'un nouveau stade sur le site du Tivoli, ce sera nécessaire si nous voulons accéder au football professionnel et à la D1A", explique Salvatore Curaba, l'homme fort de la RAAL.

"On s'était un peu moqué de nous au début, mais nous avions deux objectifs : un centre de formation comme projet n°1, c'est fait. Voilà la priorité n°2, un stade. Nous sommes tous attachés au Tivoli mais cela devient difficile d'y organiser des réceptions VIP et business, et la piste d'athlétisme est un vrai frein à l'ambiance que nous espérons installer", continue Curaba. "Je ne suis même pas sûr que le Tivoli soit conforme à la D1A".

Objectif : D1A !

Rien n'est encore fait cependant : "Il y aura des obstacles, il faudra déjà remporter l'appel à projets que la ville a lancé. On connaîtra le verdict le 15 juin. Il faut ensuite obtenir le permis de construire, mais la présence d'un stade sur le site facilitera les choses", explique le président de la RAAL.

"Le budget alloué serait de 16 millions, qu'on ne pourra pas dépasser pour ne pas compromettre la viabilité du club. Les travaux devraient commencer en 2022 pour se terminer en juillet 2023 ; on espère que ce sera pour l'accession au football professionnel", lance un Curaba ambiteux - la RAAL est actuellement en D2 ACFF. "L'objectif est d'avoir des infrastructures dignes de la D1A et peut-être même un stade de catégorie 4, qui permettrait de rester au Tivoli pour une éventuelle Coupe d'Europe".