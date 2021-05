L'ancien brugeois Arnaut Danjuma permet à Bournemouth de prendre l'avantage en demi-finale des barrages

Arnaut Danjuma, qui évolue désormais à Bournemouth en Championship, dispute les barrages pour la montée en Premier League avec les Cherries.

Bournemouth recevait Brentford ce lundi en demi-finale des playoffs pour la montée de Championship vers la Premier League, et l'ancien brugeois Arnaut Danjuma (24 ans) a inscrit le seul but du match, confirmant son excellente saison en Championship. Le Néerlandais a disputé 33 matchs pour 15 buts et 7 passes décisives, après une saison en Premier League pourrie par plusieurs blessures.

Bournemouth, sixième du classement de Championship, se déplacera samedi à Brentford, qui avait terminé troisième.