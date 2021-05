Genk veut blinder le contrat d'un de ses cadres

Il s'est imposé comme un indispensable dans le dispositif de John van den Brom et le Racing veut le prolonger.

Kristian Thorstvedt était arrivé sur la pointe des pieds à Genk, il s'y est très vite acclimaté et il a fini par devenir un élément incontournable du onze de base de John van den Brom. Et s'il aura encore deux ans de contrat à l'issue de la saison, le Racing aimerait encore prolonger ce bail.

Le Norvégien a inscrit six buts et trois assists cette saison avec le Racing qui n'a pas l'intention de le laisser filer cet été. C'est pour ça que la direction limbourgeoise souhaiterait prolonger la durée de son contrat, histoire d'éloigner le plus possible d'éventuels candidats acquéreurs.