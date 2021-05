Beñat San José retrouve déjà un club !

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel.

Beñat San José rebondit au Mexique où il est devenu le nouveau coach de Mazatlan. Le technicien espagnol n'avait pas voulu prolonger l'aventure du côté d'Eupen étant donné qu'il n'avait reçu aucune certitude concernant le degré de compétitivité de son noyau pour le prochain exercice. Pour rappel, sous la direction de San José, Eupen a battu le record de points pris en une saison, tout en atteignant la demi-finale de la Coupe de Belgique.

Après l'Arabie Saoudite (Al-Ittihad et Al-Ettifaq), le Chili (Deportes Antofagasta et Universidad Catolica), la Bolivie (Bolivar), les Émirats Arabes Unis (Al-Nasr), et la Belgique (Eupen), le coach âgé de 41 ans va découvrir un nouveau championnat en rejoignant la Liga MX.