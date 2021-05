Première balle de match pour le KV Malines

Ce mercredi en début de soirée, le KV Malines peut mettre une pression terrible et pourrait valider son avenir européen.

Plus tôt dans la saison, lorsque Malines était cité comme possible candidat à la descente et que Wouter Vrancken était sur la sellette, personne n'aurait imaginé qu'à une journée de la fin des Europan's Play-offs, le club pourrait encore se qualifier pour la conférence Ligue.

Mieux, les Malinois ont la main en cette fin de saison. En cas de victoire ce soir à Ostende et si La Gantoise ne l'emporte pas contre le Standard, les jeux seront faits et la qualification européenne sera dans la poche. Une petite revanche pour les joueurs qui avaient été privés de joutes européennes à la suite des affaires judiciaires de 2018.

© photonews

Pour l'emporter ce mercredi, Malines pourra compter sur l'homme en forme de la fin de la saison: Nikola Storm. S'il a été blessé en janvier, l'ancien joueur du Club de Bruges est diabolique lors de ces play-offs. 4 buts et une passe décisive en quatre rencontres: de quoi faire peur à une défense d'Ostende qui est un petit peu à la ramasse depuis la nette victoire contre le Standard (6-2).

En cas de victoire ce soir, Malines regardera donc avec intérêt le match entre Gand et le Standard. Et si les Buffalos s'imposent, il y aura une belle finale entre Malines et Gand ce samedi. Avec deux points d'avance pour les Kakkers !