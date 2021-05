Une dernière victoire avant une finale pour Jan Vertonghen et Benfica

Le Benfica a ponctué son championnat par une victoire, mais le plus important arrive seulement pour Jan Vertonghen et ses coéquipiers.

Assuré de sa troisième place et trop loin de Porto pour espérer mieux, le Benfica Lisbonne disputait son dernier match de championnat pour l'honneur, à Guimaraes, mercredi soir. À quatre jours d'une finale de Coupe, Jorge Jesus avait d'ailleurs décidé de faire tourner et Jan Vertonghen avait débuté la rencontre sur le banc.

Mais le Diable Rouges a remplacé Lucas Verissimo, blessé, après 25 minutes de jeu, alors que le marquoir n'avait pas encore évolué. Les buts ne sont d'ailleurs tombés qu'en seconde période: un doublé de Haris Seferovic, la réduction du score de Jorge Fernandes et, finalement, le but d'Everton pour sécuriser la victoire de Benfica dans les arrêts de jeu (1-3).

Benfica ponctue son championnat avec 76 points, quatre de moins que le FC Porto et neuf de moins que le Sporting, champion. Place désormais à l'ultime défi de la saison pour les Aigles: Jan Vertonghen et ses partenaires affronteront Braga, dimanche, en finale et tenteront de décrocher la 27e Coupe du Portugal de l'histoire de leur club.