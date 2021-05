Liga : le Real vainqueur malheureux, le Barça assure pour sa dernière

Les Merengues se sont imposés mais n'ont pas pu éviter le sacre du voisin madrilène.

Le Real y aura cru jusqu'au bout. Dans l'obligation de s'imposer pour espérer remporter le titre, les Merengues ont assuré en s'imposant 2-1 face à Villarreal grâce à des buts de Benzema et de Modric en fin de rencontre. Mais au même moment, l'Atlético remportait son 11e sacre grâce à sa victoire contre Valladolid. Les coéquipiers de Thibaut Courtois terminent à la deuxième place avec 84 unités.

De son côté, et même s'il n'avait plus rien à jouer, le FC Barcelone s'est imposé 0-1 du côté de la lanterne rouge Eibar grâce à un but de Griezmann.

La Real Sociedad et Januzaj en Europa League

La Real Sociedad et le Betis Séville représenteront l'Espagne en Europa League. Le club basque s'est imposé par le plus petit écart à Osasuna (0-1). Le Betis a profité de la défaite de Villarreal pour prendre la sixième place grâce à sa victoire au Celta (2-3). Le sous-marin jaune est condamné à participer à la Conference League, sauf s'il s'impose en finale d'Europa League contre Manchester United.

Plus bas dans le classement, Huesca, Valladolid et Eibar sont relégués en D2 espagnole.