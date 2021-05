Youri Tielemans: "Gagner notre match et après on verra"

Elu joueur de la saison à Leicester City, Youri Tielemans espère désormais aller chercher un ticket pour la Ligue des Champions, mais les Foxes n'ont plus leur sort entre les mains et il en est conscient.

Après la FA Cup et un double titre de Joueur de la saison, la Ligue des Champions serait une superbe cerise sur le gâteau pour Youri Tielemans avec Leicester City. Les Foxes occupent la cinquième place et devront espérer un faux-pas de Chelsea ou Liverpool pour espérer intégrer le top 4.

Mais Youri Tielemans ne veut se concentrer que sur le match contre Tottenham. "On doit juste se concentrer sur nous-mêmes, essayer de gagner notre match, contre un adversaire très solide et ensuite on verra bien", insiste le Diable Rouge.

Les Foxes ont réalisé une brillante saison et, peu importe le résultat de leurs concurrents, ils veulent la finir en force. Avec, comme motivation supplémentaire pour la réception des Spurs, le retour d'une partie du public dans les gradins du King Power Stadium.