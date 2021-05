🎥 Premier League : City et KDB explosent Everton, Liverpool et Chelsea se qualifient pour la Ligue des Champions, Leicester et ses Belges en Europa League

Ce dimanche avait lieu la dernière journée du championnat anglais. Lutte passionnante pour la Ligue des Champions entre Chelsea, Liverpool et Leicester. Deux places pour trois candidats, alors que les Blues et les Reds étaient respectivement troisièmes et quatrièmes au coup d'envoi.

On notera que pour la relégation en Championship, tout était déjà joué, puisque Fulham, West Bromwich Albion et Sheffield United étaient condamnés depuis plusieurs semaines. Manchester City-Everton 5-0 Manchester City a terminé en beauté en s'imposant face à Everton sur le score de 5-0, grâce à des buts de Kevin De Bruyne, de Gabriel Jesus, de Phil Foden et un doublé de Kun Aguero pour son dernier match avec les Skyblues. DE BRUYNE 🇧🇪 😍



⚽ 11e

🠰 14e



Le Belge est chaud et doublement décisif en 3 minutes à peine ! pic.twitter.com/Wgnbcrkz7Z — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021 Liverpool-Crystal Palace 2-0 Blessé Benteke n'était pas présent contre les Reds. Les troupes de Klopp se sont imposées facilement via deux réalisations de Sadio Mané. 1⃣-0⃣ | MANÉÉÉÉÉÉ !!



Les Reds tiennent actuellement leur place en Ligues des Champions 🔴⚽ pic.twitter.com/aKzB8C54qX — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021 2⃣-0⃣ | Doublé de Mané ✌️



Cela semble acquis, les Reds joueront la Ligue des Champions la saison prochaine ✠pic.twitter.com/wThs6MHErZ — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021 Wolverhampton-Manchester United 1-2 Dendoncker était titulaire du côté des Wolves face à une équipe remaniée des Red Devils. Le club mancunien a conclu sa saison sur un succès, 2-1 contre Wolverhampton, avec des buts d'Elanga et Mata et de Semedo pour les Wolves. Arsenal-Brighton & Hove Albion 2-0 Leandro Trossard et ses coéquipiers se sont inclinés à l'Emirates Stadium ce dimanche. Les Gunners ont battu les Seagulls grâce à un doublé de Nicolas Pépé. Toutefois pas de Conference League pour le club londonien puisque Tottenham termine septième grâce au doublé de Bale. Leicester City-Tottenham 2-4 On retrouvait trois Diables Rouges au coup d'envoi avec la présence de Castagne, Tielemans et Alderweireld. Les Foxes avaient pourtant bien démarré, grâce à Jamie Vardy, avant qu'Harry Kane n'égalise avant la pause. Au retour des vestiaires, Vardy ira de son doublé, mais Tielemans et les siens étaient rejoints une nouvelle fois, cette fois à cause de Davinson Sanchez. Bale offrira ensuite la victoire aux Spurs en toute fin de match avec un doublé, crucifiant l'équipe de Brendan Rodgers au tout dernier moment. 1⃣-1⃣ | Les Foxes accrochés 🦊



Leicester est accroché par les Spurs. Il faut gagner pour espérer aller en C1 🏆⚽ pic.twitter.com/uo9FLCuExB — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021 Leeds United-West Bromwich Albion 3-1 Moreno (17e), Philips (42e) et Bamford (pen 79e); Robson-Kanu (90e) Fulham-Newcastle 0-2 Willock (23e) et Schar (pen 88e) Sheffield United-Burnley 1-0 McGoldrick (24e) West Ham-Southampton 3-0 West Ham a sécurisé la sixième position grâce à ses trois points pris contre Southampton (3-0). Pablo Fornals inscrit les deux premiers buts des Hammers, avant d'être suivi par Declan Rice. De son côté, @WestHam assure sa place en Europa League.



Quelle saison des Hammers 🔨 😍 pic.twitter.com/tKihIjg9WI — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021 Aston Villa-Chelsea 2-1 Bertrand Traoré permettra au club de Birmingham d'ouvrir le score. Les Villans doubleront ensuite la mise via El Ghazi en deuxième période. Chilwell réduira le score par la suite. Chelsea s'incline et s'en sort très bien. Les Blues peuvent remercier Tottenham, ils éfvolueront en C1 la saison prochaine. Chelsea est en danger à Villa Park. Les Blues ne doivent pas gâcher leur fin de saison au risque de louper la qualification en Champions League 😰 pic.twitter.com/EXdnYPP4bw — VOOsport (@VOOsport) May 23, 2021