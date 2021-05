Hugo Siquet dresse le bilan et évoque la saison prochaine : "Il faut être optimiste et patient"

Le back droit aura été l'une des révélations de la saison en bord de Meuse lui qui est devenu titulaire indiscutable sous les ordres de Mbaye Leye.

Le Standard de Liège a vécu une saison très compliquée, mais l'éclaircie de cet exercice 2020-2021 est la jeunesse. Hugo Siquet est rapidement devenu incontournable chez les Rouches à seulement 18 ans. Le back droit, qui a disputé 25 rencontres et distillé 5 assists cette saison, était évidemment déçu après la défaite contre Ostende (1-3) lors de la dernière journée des Playoffs 2.

"C’est difficile de trouver des points positifs à cette saison. Le point à retenir, c'est la jeunesse. Quand je vois que Nathan (Ngoy), Allan (Delferriere) et Alexandro (Calut) étaient titulaires ce week-end, je ne peux m’empêcher de penser au début de saison. Nous évoluions ensemble chez les U21 et là nous nous retrouvons chez les pros. Une belle note de satisfaction mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt néanmoins. Car il y a davantage de négatif. Cette saison aura été très dure mentalement. C’était difficile de se remobiliser et de retrouver une certaine motivation après la défaite en finale de la Coupe de Belgique. Mais nous avons continué de nous entraîner avec la bonne mentalité, mais cela n’a pas payé durant les matchs de Playoffs 2", a souligné le Hugo Siquet.

© photonews

Le back droit a ensuite dressé un bilan de sa première saison chez les pros. "Il est mitigé. Mes proches et mon entourage diront sans doute que je peux être fier de moi. Mais c'est compliqué de mon côté d'éprouver de la fierté après cette fin de saison. La finale de la Coupe perdue, et les quelques erreurs commises de ma part lors de rencontres. Je sais que je suis encore jeune et que je dois continuer d'apprendre, mais c’était dur à encaisser. En outre, je suis content de ce que j'ai montré sur la pelouse. J’essaie de toujours de me donner à fond afin de ne ressentir aucun regret à la fin du match", a précisé le joueur âgé de 18 ans.

L'exercice 2021-2022 sera synonyme de reconstruction du côté de Sclessin. Toutefois, il faut rester positif et surtout patient du côté des supporters du matricule 16. "Il faut être optimiste. Nous avons pu voir qu’il y avait du potentiel au SL 16 Football Campus et le club n’a pas eu peur d'aligner les jeunes sur le terrain. Il faudra du temps à tout le monde pour s'adapter, mais une fois que ce sera fait et que les jeunes auront trouvé leurs marques et joueront de façon libérée, ils apporteront énormément au club. Il faut de la patience, mais je pense que la direction et les supporters en auront comme ce fut le cas pour Nicolas (Raskin), Mickey (Balikwisha) ou encore moi cette saison", a conclu Siquet.