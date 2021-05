Jour J pour Ronald Koeman !

Une décision sera pris pour le Néerlandais.

Après une saison compliquée, marquée par une sortie dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et une 3e place finale en Liga, l’entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman dispose d’un avenir encore incertain. Et d’après les informations du quotidien catalan Sport ce mardi, le technicien néerlandais va rencontrer son président Joan Laporta et le vice-président Rafael Yuste dans la journée, afin d’établir un bilan et d'étudier la suite de leur collaboration.

D'après la publication, le Batave a pour le moment une chance sur deux de continuer l’aventure sur le banc des Blaugrana. Pour des raisons financières notamment. Puisque, si Laporta rêve de placer Xavi Hernandez au poste d'entraîneur, un licenciement de Koeman - lié aux Culés jusqu’en 2022 - s’annonce coûteux et limiterait la marge de manœuvre du Barça. Mais Sport précise que Koeman a, quoi qu'il arrive, peu de chances d'être fixé dès l'issue de l'entretien du jour. Affaire à suivre...