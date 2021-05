L'AC Milan tient le successeur de Donnarumma, sur le départ

Fraîchement couronné champion de France avec le LOSC, Mike Maignan (25 ans) va s'engager avec l'AC Milan, rapporte Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Italia souvent très bien renseigné. Les détails du contrat ont même filtré : l'international français va signer jusqu'en 2026 contre 13 millions d'euros (15 avec bonus), et passait ses tests médicaux dans les dernières heures.

Une bonne affaire pour Milan, qui en fait dans l'autre sens une très mauvaise en laissant, selon toute vraisemblance, filer Gianluigi Donnarumma gratuitement, le portier italien n'ayant toujours pas prolongé son contrat en Lombardie.

Mike Maignan will undergo his medicals with AC Milan in the next hours. He’s gonna sign until June 2026, AC Milan are paying €13m to Lille + add ons [€15m total]. 🔴⚫️ #ACMilan



Donnarumma is set to be out of contract and free agent in 36 days, still no agreement with Milan. 🚫