Au terme d'une interminable séance de tirs au but, Villarreal s'offre l'Europa League

L'intenable suspens de la séance de tirs au but aura rattrapé le match somme toute décevant offert par cette finale d'Europa League.

Ole Gunnar Solskjaer, à la recherche de son premier trophée avec Manchester United, défiait un Unai Emery à la recherche quant à lui de sa ... quatrième Europa League, rien que ça, dans un stade de Gdansk garni pour l'occasion d'un public qui donnait des airs de normalité à cette finale. Une rencontre prometteuse qui ne sera, cependant, pas à la hauteur des attentes, la faute à des protagonistes peu inspirés d'un côté, et attentistes de l'autre.

Peu inspirés, c'est ce que seront les Red Devils, qui auront la possession de balle en très grande partie en première période sans réussir à vraiment mettre en danger Rulli en faisant tourner le ballon de côté en côté. Finalement, Villarreal se montrera dangereux en contre ; Carlos Bacca réussit un sublime coup du foulard que Moreno ne convertit pas, mais ce n'est que partie remise car le buteur espagnol (sélectionné pour l'Euro) fait 1-0 à la 29e sur un coup-franc lointain.

© photonews

Absolument stériles malgré leur possession, les Red Devils trouveront cependant la faille au retour des vestiaires : sur une belle frappe de Rashford, Edinson Cavani est au second ballon pour inscrire son 17e but de la saison (1-1). C'est ensuite globalement Manchester qui se procurera quelques occasions dans un match franchement médiocre et ennuyeux, lors duquel Villarreal semble attendre les prolongations.

Celles-ci se tiendront alors que Solskjaer n'a pas encore fait le moindre changement (!), et ces 30 minutes de plus s'étireront dans l'ennui le plus total jusqu'au coup de sifflet final synonyme de tirs au but. Et c'est peut-être cette séance qui sera le moment le plus marquant du match : c'est simple, ce sera une véritable démonstration des tireurs ... jusqu'à ce que cela se joue aux tirs des gardiens (après qu'ils aient tous deux été à la ramasse lors de la séance) : Rulli transforme son essai, et David De Gea se troue (11-10 !). Villarreal gagne son premier titre européen, Unai Emery son quatrième, et ManU rentre la queue entre les jambes.