Emilio Ferrera heureux d'avoir rejoint La Gantoise : "Je me suis retrouvé à Disneyland"

Le coach âgé de 53 ans a décidé de quitter le banc du RFC Seraing pour devenir le patron du centre de formation des Buffalos.

Emilio Ferrera a quitté son poste d’entraîneur du RFC Seraing promu en D1A pour rejoindre La Gantoise où il sera responsable du centre de formation gantois. "Il faut parfois faire des choix difficiles et partir au bon moment. C’est ce que j’ai fait après une promotion et La Gantoise m’a proposé ce beau projet qui me convenait parfaitement. Je n’aime pas l’attention des médias, les stades pleins et ainsi de suite. Je préfère travailler dans l’ombre. Je me réjouis vraiment de cette opportunité", a expliqué l'ancien coach des Métallos en conférence de presse.

Le Bruxellois va retrouver son frère Manu, toujours actif au sein de l’académie des Buffalos et Hein Vanhaezebrouck qu’il avait déjà côtoyé à Anderlecht quand il entraînait les espoirs des Mauves. "Nous n’avons jamais travaillé ensemble. J’aime être sur le terrain, mettre au point de nouvelles méthodes d’entraînement, etc. Manu est plutôt l’homme qui a une vue aérienne sur le football. Nous nous compléterons. J’ai travaillé avec Hein Vanhaezebrouck pendant un certain temps. Cela a parfaitement fonctionné à Anderlecht, alors pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ici ? Vous avez tout à Gand. La direction est formidable, tout est là pour faire un bon travail. Le club dispose d’un magnifique complexe d’entraînement et d’un stade fantastique. Je me suis retrouvé à Disneyland, pour ainsi dire", a conclu Emilio Ferrera.