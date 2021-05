Officiel: deuxième recrue pour le Bayern Munich

Si le Bayern a déjà salué David Alaba, Jérôme Boateng et son coach, Hansi Flick, notamment, ça s'active aussi dans le sens des arrivées chez le champion d'Allemagne qui tient la deuxième recrue de son mercato estival.

C'est Omar Richards qui débarque, gratuitement, à Munich. Il a signé un contrat de quatre ans en Bavière. Âgé de 23 ans, le latéral gauche anglais arrive en provenance de Reading où il a fait ses classes et débuté sa carrière professionnelle. Il a disputé 104 rencontres avec le club de Championship avant de s'engager avec le Bayern.

#FCBayern have signed Omar Richards. The 23-year old arrives from Championship side Reading on a free transfer and has signed a contract until 2025.#ServusOmar