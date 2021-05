Seraing pourrait conserver son portier, prêté par Metz

Le RFC Seraing pourrait encore compter sur l'un des renforts venus de Metz pour son retour en D1A.

Guillaume Dietsch (20 ans) a réussi une belle saison en D1B avec Seraing et le FC Metz compte sur lui pour l'avenir : le jeune gardien de but français a prolongé son contrat en Lorraine jusqu'en 2023. Mais La Dernière Heure nous apprend que Dietsch pourrait bien rester chez les Métallos une saison de plus et découvrir la D1A, ce qui serait tout bénéfique aux trois parties.