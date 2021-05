Officiel : La Juventus et Andrea Pirlo, c'est fini

Son départ était pressenti ces dernières heures, il est désormais officialisé ce vendredi.

Andrea Pirlo n’est plus l’entraîneur de la Juventus. Arrivé l’été dernier sur le banc des Bianconeri l’été dernier, l’ancien milieu de terrain a été remercié moins d’un an après son arrivée et paie les mauvais résultats. Pour rappel, l'Italien a remporté une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie en 2020 et a terminé à la 4e place en Serie A et échouant en huitième de finale de Ligue des Champions face au FC Porto.

La Juventus a remercié son technicien pour le travail accompli cette saison à travers un communiqué. "Merci, Andrea. Ce sont les premiers mots que nous devons tous prononcer à la fin de cette expérience spéciale que nous avons vécue ensemble. Il y a quelques mois, Andrea Pirlo, une icône du football mondial, a commencé une nouvelle aventure sur le banc de la Juventus, sa première en tant qu’entraîneur (…) Pour tout cela, pour le courage, le dévouement et la passion avec lesquels il a affronté chaque jour, pour les succès qu'il a obtenus, nos remerciements viennent vraiment du cœur."