Un milieu de terrain colombien convoité en Belgique ?

La grande messe des transferts arrive à grands pas et s'annonce animée comme souvent.

Nicolas Benedetti, milieu de terrain colombien qui évolue actuellement à l'América (championnat mexicain), pourrait évoluer en Belgique la saison prochaine.

En effet, selon Futbol Red, un club belge s'intéresserait au milieu offensif, qui serait également convoité par trois formations de MLS.

Genk avait arraché Gerardo Arteaga au Santos Laguna, autre club mexicain, et le Racing pourrait bien être la formation de JPL en question. De plus, le club limbourgeois compte également d'autres joueurs colombiens dans ses rangs avec Jhon Lucumi, Daniel Munoz et Carlos Cuesta.